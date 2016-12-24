Лэнгфорд признан самым ценным игроком 14-го тура Евролиги

Защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд признан самым ценным игроком 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт Евролиги.

Казанская команда обыграла литовский «Жальгирис» со счетом 88:80, 33-летний американец из УНИКСа набрал 26 очков и совершил четыре подбора и три передачи.

Round 14 MVP belongs to @keith_langford thanks to his 26 points, 4 rebounds and a performance index rating of 36 #GameON @unicsbasket pic.twitter.com/x6s1ObDtqK — EuroLeague (@EuroLeague) 24 декабря 2016 г.

«Мы добились большой победы. Мы сумели вернуться в игру, уступая 12 очков, хотя в первой четверти выигрывали 10 очков. Решающий момент наступил в конце третьей четверти, когда мы смогли наладить игру в защите. А затем показали, как мы умеем играть. Уверен, что мы можем играть лучше, и, тем не менее, наша команда движется в правильном направлении, одержав уже две победы подряд. Надо продолжать движение, вперед шаг за шагом улучшая нашу игру. Я уверен в своих партнерах. Надеюсь, в следующей встрече мы будем играть еще лучше», - цитирует Лэнгфорда официальный сайт УНИКСа.