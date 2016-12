Лэнгфорд признан самым ценным игроком 14-го тура Евролиги

Защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд признан самым ценным игроком 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт Евролиги.

Казанская команда обыграла литовский «Жальгирис» со счетом 88:80, 33-летний американец из УНИКСа набрал 26 очков и совершил четыре подбора и три передачи.

Round 14 MVP belongs to @keith_langford thanks to his 26 points, 4 rebounds and a performance index rating of 36 #GameON @unicsbasket pic.twitter.com/x6s1ObDtqK