Федор Кудряшов: Надеюсь, 2017-й год принесет еще больше положительных эмоций

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

- Новый год - семейный праздник. Стараюсь встречать его в кругу самых близких, увы, в последнее время не так часто получается отмечать его с родителями…

- Какой Новый год запомнился вам больше всего?

- Это случилось три года назад. Удалось собрать вместе всех своих близких: родную сестру, маму, папу, мою семью, родных жены. Каждый Новый год в мы стараемся передать атмосферу этого волшебного праздника, делаем друг другу необычные подарки. Каждый год дочка пишет письмо Деду Морозу, и супруга отправляет его. Стараемся сохранить этот праздник как можно дольше в сердцах и головах детей.

- Что бы вы хотели пожелать болельщикам «Ростова»?

- Хотел бы поздравить с наступающим праздником всех болельщиков, всех тех, кто поддерживал команду в Ростове, России и других странах. Надеюсь, что новый, 2017-й год принесет еще больше положительных эмоций, побед и самое главное - здоровья всем.

