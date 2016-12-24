Жорди Бертомеу: Увеличение количества участников Евролиги пока исключено

Президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил о том, что количество команд-участниц турнира в ближайшие годы не будет увеличено.

- Нет ни единого шанса, что в следующем сезоне в Евролиге выступят двадцать четыре команды. Расширение до двадцати четырех команд исключено в среднесрочной перспективе, в ближайшие лет десять этого не будет, - заявил Бертомеу.

Напомним, сейчас в Евролиге играют 16 клубов, которые проводят двухкруговой регулярный сезон. Победитель соревнования определится в «Финале четырех», который пройдет с 19 по 21 мая в Стамбуле во дворце спорта «Синан Эрдем Даум».