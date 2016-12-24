Украинский журналист: «Зенит» сперва вышел на руководство киевского «Динамо», а не на агента Хачериди

Журналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о нюансах переговорного процесса между «Зенитом» и «Динамо» относительно перехода Евгения Хачериди. Также он ответил на обвинения со стороны агента игрока Вадима Шаблия, который ранее отверг возможность такого перехода.



«На личностные обиды переходить не хочу. Шаблий давно не появлялся в эфире нашего телеканала. Может, ему мало славы, вот и решил сорваться на мне. На самом деле, слова этого агента уже давно привык делить на 4.

Хорошо запомнил случай с трансфером Гладкого в «Динамо». Сперва возможность такого перехода Шаблий называл чепухой. Проходит день и - представление игрока в новом клубе. Не удивлюсь, если завтра на официальном сайте «Зенита» прочитаю новость о подписании Хачериди.

«Зенит» не обращался к Вадиму? Наверное, потому что он не собственник игрока. Как положено, питерцы сперва вышли на руководство киевского клуба. Или Шаблий уже мнит себя управленцем «Динамо», чтоб первым делом к нему обращаться?», - цитирует Бурбаса «Террикон».

В текущем сезоне 29-летний Евгений Хачериди провел 32 матча за «Динамо» и забил два мяча. Ранее Евгений заявлял, что «точно не поехал бы в Россию». Его агент, в свою очередь, говорил, что у Бурбаса «паранойя».