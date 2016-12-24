Мик Шумахер: Моя цель – чемпионский титул в «Формуле-1»

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик рассказал о своей цели и мечте.

«Карьера должна быть построена верно. Через «Формулу-3» прошли все сильнейшие гонщики, я считаю, что для меня это верный шаг. По профессионализму и уровню конкуренции это следующая ступень к «Формуле-1», но я понимаю, что и выступать там будет гораздо сложнее.

Моя цель и мечта – чемпионский титул в «Формуле-1». Думаю, каждый гонщик мечтает об этом. Когда мы рассчитываем оказаться в «Королевских гонках»? Когда я почувствую, что полностью готов к этому шагу. И почувствовать это должен именно я. Я должен очень серьёзно работать, чтобы с достоинством представлять свою фамилию», - сказал Мик Шумахер.

Напомним, сегодня стало известно, что 17-летний Шумахер проведет следующий сезон в «Формуле-3».