Мик Шумахер: Моя цель – чемпионский титул в «Формуле-1»
Сын семикратного
чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик рассказал о своей цели и мечте.
«Карьера
должна быть построена верно. Через «Формулу-3» прошли все сильнейшие гонщики, я
считаю, что для меня это верный шаг. По профессионализму и уровню конкуренции это
следующая ступень к «Формуле-1», но я понимаю, что и выступать там будет
гораздо сложнее.
Моя цель и
мечта – чемпионский титул в «Формуле-1». Думаю, каждый гонщик мечтает об этом.
Когда мы рассчитываем оказаться в «Королевских гонках»? Когда я почувствую, что
полностью готов к этому шагу. И почувствовать это должен именно я. Я должен очень
серьёзно работать, чтобы с достоинством представлять свою фамилию», - сказал
Мик Шумахер.
Напомним,
сегодня стало известно, что 17-летний Шумахер проведет следующий сезон в «Формуле-3».