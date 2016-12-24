Аурелио Де Лаурентис: Паволетти в ближайшие дни пройдет медосмотр в «Наполи»
Форвард «Дженоа»
Леонардо Паволетти близок к
переходу в «Наполи». Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий
вскоре пройдет медосмотр.
«Паволетти пройдет медосмотр в ближайшие
несколько дней. Надеемся, что он будет в хорошей форме», - приводит слова Де
Лаурентиса Football Italia.
Ожидается, что сумма трансфера составит
15 миллионов евро плюс бонусы. В текущем сезоне 28-летний Леонардо Паволетти
провел десять матчей за «Дженоа» и забил четыре мяча.
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