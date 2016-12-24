Аурелио Де Лаурентис: Паволетти в ближайшие дни пройдет медосмотр в «Наполи»

Форвард «Дженоа» Леонардо Паволетти близок к переходу в «Наполи». Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий вскоре пройдет медосмотр.

«Паволетти пройдет медосмотр в ближайшие несколько дней. Надеемся, что он будет в хорошей форме», - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Ожидается, что сумма трансфера составит 15 миллионов евро плюс бонусы. В текущем сезоне 28-летний Леонардо Паволетти провел десять матчей за «Дженоа» и забил четыре мяча.