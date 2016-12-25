КХЛ. «Нефтехимик» - СКА, «Барыс» - «Металлург» (Мг) и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
25 декабря
Матч
Место и дата
25 декабря 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 декабря 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 декабря 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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