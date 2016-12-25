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Хоккей  Барыс- : -Металлург
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КХЛ. «Нефтехимик» - СКА, «Барыс» - «Металлург» (Мг) и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Континентальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

25 декабря

Матч

Авангард - Трактор

Место и дата

25 декабря 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Барыс - Металлург Мг

Место и дата

25 декабря 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Лада - Северсталь

Место и дата

25 декабря 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

Матч

Нефтехимик - СКА

Место и дата

25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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