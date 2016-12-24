Айнарс Багатскис возглавил «Маккаби» (Тель-Авив)

Латвийский специалист Айнарс Багатскис стал новым главным тренером тель-авивского «Маккаби».

Контракт с тренером подписан до конца сезона-2016/17 с опцией возможного продления еще на один год.



Багатскис начинал сезон в качестве ассистента Дэвида Блатта в турецкой «Дарушафаке». Он станет уже третьим по счету наставником «Маккаби» в текущем сезоне.

Ранее Айнарс Багатскис завоевывал титул чемпиона Литвы с «Жальгирисом» (2006), два титула чемпиона Украины с «Будивельником» (2013, 2014), а также выводил в стадию «ТОП-16» Евролиги «Нижний Новгород».

