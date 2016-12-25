«Нефтехимик» - СКА. Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В воскресенье в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Нефтехимик» из Нижнекамска и СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Нижнекамске и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 40 игр у СКА было 100 очков. Армейцы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Нефтехимика» после 43 игр было 55 очков. Клуб из Нижнекамска на Востоке шел 11-м.