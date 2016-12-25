«Нефтехимик» - СКА. Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В воскресенье в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют
«Нефтехимик» из Нижнекамска и СКА из Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в Нижнекамске и начнется в 17:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 40 игр у СКА было 100 очков. Армейцы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Нефтехимика» после 43 игр было 55 очков. Клуб из Нижнекамска на Востоке шел 11-м.
Матч
Место и дата
25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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