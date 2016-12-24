Врач ЦСКА: Фернандес последние семь матчей провел с переломом шейки лопатки

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник Марио Фернандес провел последние семь официальных матчей с переломом шейки лопатки.

Игрок получил травму в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» 2 ноября (0:3). После этой встречи он принял участие в семи официальных играх.

«Марио - футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с «Монако», в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Насколько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал», - цитирует Керимова ТАСС.

26-летний бразилец, получивший в этом году российское гражданство, выступает за ЦСКА с лета 2012 года. Недавно появилась информация, что им интересуется «Барселона».







