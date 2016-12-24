Арсен Венгер: Я буду осторожен с возвращением на поле Рэмзи и Уэлбека

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии встречи с «Вест Бромвичем» в матче 18-го тура чемпионата Англии, рассказал о восстановившихся Дэнни Уэлбеке и Аароне Рэмзи.

«Я буду осторожен с возвращением на поле Рэмзи и особенно Уэлбека, Дэнни нужно какое-то время. В пятницу он впервые будет тренироваться с командой. Это, безусловно, шикарная новость, для него это, словно, новый старт карьеры, ведь он так долго не играл. Но я все равно не буду рисковать из-за возможности рецидива, поэтому нужно проявить терпение», - сказал Венгер на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч «Арсенал» - «Вест Бромвич» состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. После 17 матчей «канониры» с 34 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а «дрозды» расположились на восьмой строчке, имея в активе 23 очка.