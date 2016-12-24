Павел «Pavel» Бельтюков покинул Millenium
Российский игрок по Heartstone Павел «Pavel» Бельтюков покинул французскую организацию Millenium.
Организация распустила составы по Heartstone и StarCraft 2. Об этом сообщил официальный сайт Millenium.
Игроки покинули организацию из-за конфликта с киберспортивным директором Реми «Llewellys» Чансоном.
Чансон заявил, что бывшие игроки Millenium по Heartstone (Павел «Pavel» Бельтюков, Жереми «Torlk» Амзаля, Бертран «Bestmarmotte» Фагнони, Александр «Odemian» Лидли, Майкл «Maverick» Луз, Винсент «VinzHS» Раламбомиадана) теперь будут выступать в его новой организации, как и игрок в StarCraft 2 — Тобиас «ShoWTimE» Зибер.
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