Арсен Венгер: В усилении атаки и обороны у нас сейчас нет никакой нужды
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тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии встречи с «Вест
Бромвичем» в матче 18-го тура чемпионата Англии, рассказал о трансферных планах
команды.
«В атаке у нас
предостаточно исполнителей. У нас есть Лукас, Санчес, Жиру, есть еще Уэлбек,
Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, который, считай, тоже форвард. В усилении обороны у
нас также сейчас нет никакой нужды»,
- сказал Венгер на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч «Арсенал» - «Вест Бромвич» состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. После 17 матчей «канониры» с 34 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а «дрозды» расположились на восьмой строчке, имея в активе 23 очка.
Матч
Место и дата
26 декабря 18:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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