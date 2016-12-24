Арсен Венгер: В усилении атаки и обороны у нас сейчас нет никакой нужды

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии встречи с «Вест Бромвичем» в матче 18-го тура чемпионата Англии, рассказал о трансферных планах команды.

«В атаке у нас предостаточно исполнителей. У нас есть Лукас, Санчес, Жиру, есть еще Уэлбек, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, который, считай, тоже форвард. В усилении обороны у нас также сейчас нет никакой нужды», - сказал Венгер на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч «Арсенал» - «Вест Бромвич» состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. После 17 матчей «канониры» с 34 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а «дрозды» расположились на восьмой строчке, имея в активе 23 очка.