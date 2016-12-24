«Ювентус» может потерять Алекса Сандро на две-три недели из-за травмы

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро получил травму в матче за Суперкубок Италии против «Милана». Из-за этого он пропустит несколько недель.

Как сообщает Tuttosport, есть опасения, что игрок получил растяжение бедра. Если медобследование подтвердит это, защитник будет вынужден пропустить от двух до трех недель.

В текущем сезоне 25-летний Алекс Сандро провел 22 матча за «Ювентус» и забил один мяч при трех голевых передачах.

Напомним, что «Ювентус» по пенальти проиграл «Милану» в матче за Суперкубок.