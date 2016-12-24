Сергей Кирьяков: Опыт игрока должен помочь Семшову перестроиться на работу тренера
Наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением об Игоре Семшове, который скоро войдет в тренерский штаб команды.
Сегодня генеральный директор «канониров» Дмитрий Балашов сообщил, что Семшов начнет работу с 10 января.
«Пригласить Семшова в клуб было общее решение: руководства и мое. Мы были единогласны в том, что Игорь был в прошлом великолепным игроком. Сейчас у него начинается другая жизнь, ему надо набраться тренерского опыта и, соответственно, опыт игрока должен помочь перестроиться на работу тренера», - цитирует Кирьякова ТАСС.
Напомним, «Арсенал» занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.
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