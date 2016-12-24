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Константин Сарсания: «Спартаку» нужно оставлять Боккетти

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания считает, что «Спартаку» нужно сохранить защитника команды Боккетти.

- Различные источники отправляют Таски, Попова, Боккетти и Ромуло в другие команды. Потеря кого из этих игроков будет для «Спартака» наиболее существенной?

- Я так понимаю, их хотят поменять на других футболистов. Каррера решил, что на данные позиции ему нужны более сильные игроки. Посмотрим, на кого их заменят, если продадут,  - говорит Сарсания. – Все-таки все четверо не всегда играли в первой части сезона. Разве что Боккетти относительно часто появлялся в составе. Думаю, его оставят в «Спартаке», потому что входить в весеннюю часть чемпионата с тремя центральными защитниками – рискованно. Даже если кого-то возьмут, опыт итальянца точно не помешает. Джикия? Ничего плохого о нем сказать не могу. В «Амкаре» здорово играл, физические данные у него хорошие. Но есть, как мне кажется, проблемы с тактической подготовкой – иногда играет больше на эмоциях, чем головой. Сможет ли он обучаться, становиться лучше? Неизвестно. Но данные, повторюсь, неплохие. Другое дело, что для команды, которая борется за чемпионство этого мало. Получается, полуфабрикат. Поэтому, думаю, Боккетти лучше оставить, - говорит Сарсания.

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