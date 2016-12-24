Юрген Клопп: Любой команде должно быть сложно противостоять «Ливерпулю» на «Энфилде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии встречи со «Сток Сити» в матче 18-го тура чемпионата Англии, рассказал о предстоящем поединке.

«Любой команде должно быть очень сложно противостоять «Ливерпулю» на «Энфилде», и это работа, которую мы проделываем и по сей день. Однако далеко не все прошедшие здесь матчи были близки к совершенству, поэтому нам еще многое предстоит сделать.

«Сток Сити» - это что-то вроде среднего ребенка между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» в семье с тремя детьми.

Неважно, когда они обыгрывали нас в прошлый раз, неважно, какова история наших встреч или что-либо еще. Меня это не беспокоит. Единственная наша задача - добиться результата в этом матче», - сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч «Ливерпуль» - «Сток Сити» состоится 27 декабря и начнется в 20:15 по московскому времени. Красные с 37-ю очками занимают второе место в турнирной таблице, а «гончары» расположились на 11-й строчке, имея в активе 21 очко.