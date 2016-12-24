Константин Сарсания: В ситуации с Витселем нужно искать компромисс
Известный эксперт в
трансферных делах Константин Сарсания – о ситуации с полузащитником «Зенита»
Акселем Витселем.
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Нужно ли удерживать Витселя в «Зените» еще на полгода?
- Мое мнение: нет. Хотя
в этой ситуации важен вопрос цены. До конца контракта осталось полгода, поэтому
если оставлять бельгийца до лета, то можно вообще никаких денег не получить.
Витсель подпишет контракт с кем-то, а летом уйдет бесплатно. С другой стороны,
в таком случае «Зенит» выиграет в плане футбола - команда борется за
чемпионство, а Витсель - сильный игрок. Но если он несчастлив, надо искать компромисс. Получается, по
Витселю все решит то, какая составляющая перевесит: коммерческая или
спортивная, - говорит Сарсания.
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