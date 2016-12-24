Аурелио Де Лаурентис: Габбьядини покинет «Наполи». Он не подходит под футбол Сарри
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис
сообщил, что клуб планирует расстаться с нападающим Маноло Габбьядини. Это
связано с тем, что игрок не вписывается в футбольную философию главного тренера
неаполитанцев Маурицио Сарри.
«Не то чтобы он не был способен проявить
себя, но от него требуется то, чего просто нет в его «комплектации». Я думал,
что его выступление в первом сезоне было связано с проблемами с «физикой», но
этот был не тот случай. Он просто не приспособлен под футбол Сарри. Иногда то,
что не подходит, просто не может подойти. Сарри не может терять очки, помогая
одному игроку адаптироваться», - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
В текущем сезоне 25-летний Маноло
Габбьядини провел 17 матчей за «Наполи» и забил три мяча. Ранее сообщалось, что
им интересуются «Эвертон», «Вольфсбург» и «Сток Сити».