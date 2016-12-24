Аурелио Де Лаурентис: Габбьядини покинет «Наполи». Он не подходит под футбол Сарри

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб планирует расстаться с нападающим Маноло Габбьядини. Это связано с тем, что игрок не вписывается в футбольную философию главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.

«Не то чтобы он не был способен проявить себя, но от него требуется то, чего просто нет в его «комплектации». Я думал, что его выступление в первом сезоне было связано с проблемами с «физикой», но этот был не тот случай. Он просто не приспособлен под футбол Сарри. Иногда то, что не подходит, просто не может подойти. Сарри не может терять очки, помогая одному игроку адаптироваться», - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

В текущем сезоне 25-летний Маноло Габбьядини провел 17 матчей за «Наполи» и забил три мяча. Ранее сообщалось, что им интересуются «Эвертон», «Вольфсбург» и «Сток Сити».