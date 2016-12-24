Константин Сарсания: Необходимость усиливаться игроками середняков РФПЛ – это трагедия для топ-клубов
Известный эксперт в
трансферных делах Константин Сарсания – о тенденции, когда топ-клубы РФПЛ ищут
усиления в середняках лиги.
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Учитывая последние успехи на трансферном рынке «Амкара» и «Уфы», можно сказать,
что середняки РФПЛ начали учиться зарабатывать на продаже игроков? Или это
отдельная история, связанная с качественной работой менеджментов этих двух
клубов?
- Думаю, сложившаяся
ситуация - это трагедия для больших клубов. Особенно если учитывать цену
вопроса. Все-таки большинство покупок на перспективу. Не сказать ведь,
например, что Селихов сильнее Реброва. И Джикия для «Спартака» - это тоже на
будущее, как и Лунев - для «Зенита». Хорошо, конечно, что ребята себя проявили,
а тренеры должным образом их подготовили. Но с другой стороны, у наших больших
команд есть ведь школы, молодежные составы, вторые команды в ФНЛ. Почему
своих-то не могут найти? Почему там нет ребят, которые смогут играть также, как
те, кого топ-клубы вынуждены покупать за немаленькие деньги из середняков РФПЛ.
В этом есть проблема, - говорит Сарсания.