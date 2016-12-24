Константин Сарсания: Необходимость усиливаться игроками середняков РФПЛ – это трагедия для топ-клубов

Известный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания – о тенденции, когда топ-клубы РФПЛ ищут усиления в середняках лиги.

- Учитывая последние успехи на трансферном рынке «Амкара» и «Уфы», можно сказать, что середняки РФПЛ начали учиться зарабатывать на продаже игроков? Или это отдельная история, связанная с качественной работой менеджментов этих двух клубов?

- Думаю, сложившаяся ситуация - это трагедия для больших клубов. Особенно если учитывать цену вопроса. Все-таки большинство покупок на перспективу. Не сказать ведь, например, что Селихов сильнее Реброва. И Джикия для «Спартака» - это тоже на будущее, как и Лунев - для «Зенита». Хорошо, конечно, что ребята себя проявили, а тренеры должным образом их подготовили. Но с другой стороны, у наших больших команд есть ведь школы, молодежные составы, вторые команды в ФНЛ. Почему своих-то не могут найти? Почему там нет ребят, которые смогут играть также, как те, кого топ-клубы вынуждены покупать за немаленькие деньги из середняков РФПЛ. В этом есть проблема, - говорит Сарсания.