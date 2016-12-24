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Сергей Карякин: На протяжении 20 дней после прилета из Нью-Йорка у меня было полное безумие

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Катаре.

 - Я хочу, чтобы меня поняли правильно: на протяжении более 20 дней после прилета у меня было полное безумие. Это связано с тем, что каждый день проходили съемки, интервью, пресс-конференции, выступления, «прямые эфиры». Был настолько насыщенный график, что о шахматах речь уже не шла. Но, с другой стороны, я мог сказать, что я немного отдохнул от шахмат и надеюсь, что благодаря свежести мне удастся что-то показать в Катаре. Я понимаю, что не готовился к этому турниру, и каких-то завышенных ожиданий не испытываю. Хорошим результатом будет одно попадание в тройку.

Считаю, что многие гроссмейстеры хорошо играют в быстрые шахматы. Например, Левон Аронян, Вишванатан Ананд, Александр Грищук. Абсолютно не очевидно, что оба турнира выиграет Карлсен. Но ясно, что завяжется очень серьезная борьба за титулы, - заявил Карякин.

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдет в Дохе с 26 по 30 декабря. 

Напомним, в ноябре Сергей Карякин на тай-брейке уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону.


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