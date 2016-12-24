Защитник «Наполи» Кирикеш получил повреждение бедра в матче «Фиоретиной»

Интерес к полузащитнику «Ромы» Хуану Мануэлю Итурбе проявляют «Торино» и Дженоа». Они хотят взять игрока в аренду.

«Торино» и «Дженоа» хотят арендовать Итурбе у «Ромы» Интерес к полузащитнику «Ромы» Хуану Мануэлю Итурбе проявляют «Торино» и Дженоа». Они хотят взять игрока в аренду.

Лукас Лейва близок к переходу в «Интер» на правах аренды

Лукас Лейва близок к переходу в «Интер» на правах аренды Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва может стать игроком «Интера». Итальянский клуб собирается арендовать игрока.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб планирует расстаться с нападающим Маноло Габбьядини. Это связано с тем, что игрок не вписывается в футбольную философию главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.

Аурелио Де Лаурентис: Габбьядини покинет «Наполи». Он не подходит под футбол Сарри

Аурелио Де Лаурентис: Габбьядини покинет «Наполи». Он не подходит под футбол Сарри Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб планирует расстаться с нападающим Маноло Габбьядини. Это связано с тем, что игрок не вписывается в футбольную философию главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро получил травму в матче за Суперкубок Италии против «Милана». Из-за этого он пропустит несколько недель.

«Ювентус» может потерять Алекса Сандро на две-три недели из-за травмы Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро получил травму в матче за Суперкубок Италии против «Милана». Из-за этого он пропустит несколько недель.

Форвард «Дженоа» Леонардо Паволетти близок к переходу в «Наполи». Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий вскоре пройдет медосмотр.

Аурелио Де Лаурентис: Паволетти в ближайшие дни пройдет медосмотр в «Наполи» Форвард «Дженоа» Леонардо Паволетти близок к переходу в «Наполи». Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий вскоре пройдет медосмотр.

Андрей Червиченко: Зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом его можно взять бесплатно?

Андрей Червиченко: Зачем за Витселя платить по миллиону в месяц, если летом его можно взять бесплатно? Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с возможным трансфером полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

«Ливерпуль» согласен отпустить в аренду защитника Мамаду Сахо, но рассчитывает получить от нового клуба француза 500 тысяч евро.

«Ливерпуль» готов отдать в аренду Сахо за 500 тысяч евро

«Ливерпуль» готов отдать в аренду Сахо за 500 тысяч евро «Ливерпуль» согласен отпустить в аренду защитника Мамаду Сахо, но рассчитывает получить от нового клуба француза 500 тысяч евро.

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о переходе бразильского защитника Роберто Карлоса из «Интера» в «Реал» и своем возвращении в «Милан».

Фабио Капелло: Трансфер Роберто Карлоса в «Реал» – самый быстрый в истории Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о переходе бразильского защитника Роберто Карлоса из «Интера» в «Реал» и своем возвращении в «Милан».

Агент Стефано Сеси, представляющий интересы бывшего наставника сборной Аргентины Диего Марадоны, рассказал о планах на своего клиента.

Агент Марадоны: Мой клиент ведет переговоры с «Наполи» Агент Стефано Сеси, представляющий интересы бывшего наставника сборной Аргентины Диего Марадоны, рассказал о планах на своего клиента.

Константин Генич: В чемпионате Италии голов больше, чем моментов

Константин Генич: В чемпионате Италии голов больше, чем моментов Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал оценку Серии А.