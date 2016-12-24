Защитник «Наполи» Кирикеш получил повреждение бедра в матче «Фиоретиной»
Защитник «Наполи» Влад Кирикеш получил
травму в матче с «Фиорентиной» в 18-м туре чемпионата Италии (3:3). Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Сообщается, что у игрока диагностировал
повреждение двуглавой мышцы левого бедра первой степени. Футболисту предстоит
пройти медобследование, срок восстановления определится позднее.
В текущем сезоне 27-летний Влад Кирикеш
провел десять матчей за «Наполи» и забил два мяча.
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