Зинэтула Билялетдинов: Не думаю, что у нас будут новички в дедлайн
Главный тренер «Ак Барса»Зинэтула Билялетдинов после
открытой тренировки команды рассказал о состоянии вернувшихся после травм
игроков и новом формате овертаймов.
- Завтра
последний день переходов в КХЛ. «Ак Барс» планирует усиливаться?
- Если говорить откровенно, пока ничего нет. Не думаю, что будут еще переходы.
- В общую группу вернулись Токранов, Батыршин, Секач. Все здоровы?
- Если говорить о состоянии здоровья, то они в порядке. Но тот же Батыршин долго не играл, ему надо прийти в себя, войти в игровой цикл. Постараемся аккуратно вводить их. Токранов тоже тренируется с нами, но думаю, что в ближайших играх они не сыграют.
- У команды не было игровой практики в течение двух недель. Это
вас не беспокоит?
- Будет непросто. Неслучайно сегодня на тренировке много играли.
- На этой неделе у вас была возможность поработать с Григоренко и
Солодухиным. Какое впечатление они оставили?
- Пока ничего плохого сказать не могу. Ребята нормально тренируются, мы их специально вместе поставили, образуется тройка.
- Азеведо в этом сезоне не так результативен. Как можете это
объяснить?
- Бывают периоды, когда игроки забивают, а бывает наоборот. Может быть, ему надо больше бросать, больше обострять.
- Было
время подумать о новом формате овертаймов, кто будет играть?
- Мы для себя определили, кто будет играть. Что выйдет на первый план? Не проиграть единоборства, в большей степени будет игра один в один. Ситуация непростая, там больше открытых зон.
- В
последних матчах были проблемы с результативностью. Что ждать от матча со СКА?
- Любая игра, которая была бы первой после перерыва, была бы непростой. Будем готовиться, - цитирует Билялетдинова корреспондент «БИЗНЕС Online».
Встреча «Ак Барс» - СКА пройдет в Казани 27 декабря.