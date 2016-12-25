День в истории. Виталию Прохорову – 50 лет!

25 декабря исполняется 50 лет известному советскому и российскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону-1992 Виталию Прохорову.

В России Виталий Прохоров, прежде всего, известен по выступлениям за московский «Спартак» (в период 1984-1992, 1994-1995, 1997-1998 годов). Также Виталий Владимирович на родине играл за ЦСКА, «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Ладу», «Витязь» и «Химик».

Кроме того, Виталия Прохоров выступал в НХЛ (1992-1995) за «Сент-Луис». В составе «блюзменов» Виталий Владимирович провел 83 матча и забросил 19 шайб.

Также Виталий Владимирович играл в Швеции («Ферьестад», 1995-1996) и Щвейцарии («Давос», 1998-1999).