День в истории. Гари Макаллистеру – 52 года!
25 декабря исполняется 52 года
бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Шотландии, а ныне тренеру Гари Макаллистеру.
Гари Макаллистер – футболист,
чья главные достижения в карьере случились после достижения им 35-летнего
возраста. Так, в 2000-м году Макалистера подписал наставник «Ливерпуля» Жерар
Улье.
Макаллистер отыграл за «красных»
лишь два сезона, но сумел за это время стать кумиром болельщиков и помог клубу
пополнить коллекцию трофеев. Гари не только принял участие в успешном походе
«Ливерпуля» за Кубком Лиги, Кубком Англии и Кубком УЕФА, но и оказал влияние на
целое поколение мерсисайдских игроков.
Кроме того, в составе «Ливерпуля»
Макаллистер выиграл Суперкубок Англии-2001 и Суперкубок УЕФА-2001.
В 2002 году за свои футбольные
достижения Гари Макаллистер получил звание члена ордена Британской империи.