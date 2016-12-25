День в истории. Гари Макаллистеру – 52 года!

25 декабря исполняется 52 года бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Шотландии, а ныне тренеру Гари Макаллистеру.

Гари Макаллистер – футболист, чья главные достижения в карьере случились после достижения им 35-летнего возраста. Так, в 2000-м году Макалистера подписал наставник «Ливерпуля» Жерар Улье.

Макаллистер отыграл за «красных» лишь два сезона, но сумел за это время стать кумиром болельщиков и помог клубу пополнить коллекцию трофеев. Гари не только принял участие в успешном походе «Ливерпуля» за Кубком Лиги, Кубком Англии и Кубком УЕФА, но и оказал влияние на целое поколение мерсисайдских игроков.

Кроме того, в составе «Ливерпуля» Макаллистер выиграл Суперкубок Англии-2001 и Суперкубок УЕФА-2001.

В 2002 году за свои футбольные достижения Гари Макаллистер получил звание члена ордена Британской империи.