Лукас Лейва близок к переходу в «Интер» на правах аренды

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва может стать игроком «Интера». Итальянский клуб собирается арендовать игрока.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, переход может состояться уже в январе 2017 года. Шансы на это расцениваются как большие. Отметим, что агент игрока Киа Джурабчан тесно связан с корпорацией Suning. Детали сделки еще обсуждаются. «Интер» хотел бы арендовать игрока на полгода без опции выкупа. Летом они надеются приобрести другого футболиста на эту позицию.

В текущем сезоне 29-летний Лукас Лейва провел 11 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах.