«Торино» и «Дженоа» хотят арендовать Итурбе у «Ромы»

Интерес к полузащитнику «Ромы» Хуану Мануэлю Итурбе проявляют «Торино» и Дженоа». Они хотят взять игрока в аренду.

Как сообщает Football Italia, полузащитник не оправдал доверия главного тренера команды Лучано Спаллетти, и клуб готов отдать его в аренду. В 2014 году «Рома» заплатила за него «Вероне» 24,5 миллиона евро. На аренду футболиста претендуют «Торино» и «Дженоа», шансы туринского клуба выглядят предпочтительнее.

В текущем сезоне 23-летний Хуан Мануэль Итурбе провел 12 матчей за «Рому» во всех турнирах.