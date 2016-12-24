«Торино» и «Дженоа» хотят арендовать Итурбе у «Ромы»
Интерес
к полузащитнику «Ромы» Хуану Мануэлю Итурбе проявляют «Торино» и Дженоа». Они
хотят взять игрока в аренду.
Как
сообщает Football Italia, полузащитник не оправдал доверия главного
тренера команды Лучано Спаллетти, и клуб готов отдать его в аренду. В 2014 году
«Рома» заплатила за него «Вероне» 24,5 миллиона евро. На аренду футболиста
претендуют «Торино» и «Дженоа», шансы туринского клуба выглядят
предпочтительнее.
В
текущем сезоне 23-летний Хуан Мануэль Итурбе провел 12 матчей за «Рому» во всех
турнирах.
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