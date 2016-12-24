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Павел Брутт: Руководство «Газпром-РусВело» не ставит задачу выиграть «Тур де Франс»

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Велогонщик «Газпром-РусВело» Павел Брутт рассказал, какие задачи стоят перед ними на следующий сезон.

- Чем «Газпром-РусВело» отличается от Tinkoff?

-  Организацией. Олег (Тиньков) позиционирует свою команду не как российскую, а интернациональную, просто с российским спонсором. Здесь же все по-другому. Конечно, у команд разные цели и задачи. Сейчас, например, руководство не требует выиграть «Тур де Франс». Перед нами стоят иные задачи, а именно выигрывать в гонках нашего соревновательного календаря. Мировой тур и проконтинентальный уровень — это разные вещи, поэтому и готовятся к сезону команды по разному сценарию, - цитирует Брутта Lenta.ru.

Напомним, что ранее Брутт выступал за команду Tinkoff.

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