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Павел Брутт: Армстронг — однозначно целая эпоха в велоспорте

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Велогонщик «Газпром-РусВело» Павел Брутт рассказал, как он относится к Лэнсу Армстронгу.

- Лэнс Армстронг — великий гонщик или великий обманщик?

- Неправильно развешивать ярлыки «обманщик» или «чемпион». Я не знаю всего, что действительно произошло. Я видел только ту часть информации, которая появлялась в СМИ. Но Армстронг — однозначно целая эпоха в велоспорте. Пусть и с печальным концом, - цитирует Брутта Lenta.ru.

Напомним, в июне 2012 года USADA обвинило Армстронга в нарушении антидопинговых правил. 23 августа велогонщик на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщил об отказе в дальнейшем пытаться доказать свою невиновность в суде. На следующий день Армстронг был пожизненно дисквалифицирован. А в январе 2013 года он признался в употреблении допинга.

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