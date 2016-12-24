Павел Брутт: Армстронг — однозначно целая эпоха в велоспорте

Велогонщик «Газпром-РусВело» Павел Брутт рассказал, как он относится к Лэнсу Армстронгу.

- Лэнс Армстронг — великий гонщик или великий обманщик?

- Неправильно развешивать ярлыки «обманщик» или «чемпион». Я не знаю всего, что действительно произошло. Я видел только ту часть информации, которая появлялась в СМИ. Но Армстронг — однозначно целая эпоха в велоспорте. Пусть и с печальным концом, - цитирует Брутта Lenta.ru.

Напомним, в июне 2012 года USADA обвинило Армстронга в нарушении антидопинговых правил. 23 августа велогонщик на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщил об отказе в дальнейшем пытаться доказать свою невиновность в суде. На следующий день Армстронг был пожизненно дисквалифицирован. А в январе 2013 года он признался в употреблении допинга.