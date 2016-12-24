Павел Брутт: Армстронг — однозначно целая эпоха в велоспорте
Велогонщик «Газпром-РусВело» Павел Брутт
рассказал, как он относится к Лэнсу Армстронгу.
- Лэнс Армстронг — великий гонщик или великий обманщик?
- Неправильно развешивать
ярлыки «обманщик» или «чемпион». Я не знаю всего, что действительно произошло.
Я видел только ту часть информации, которая появлялась в СМИ. Но Армстронг —
однозначно целая эпоха в велоспорте. Пусть и с печальным концом, - цитирует
Брутта Lenta.ru.
Напомним, в июне 2012 года USADA обвинило Армстронга в нарушении
антидопинговых правил. 23 августа велогонщик на своем официальном сайте
опубликовал заявление, в котором сообщил об отказе в дальнейшем пытаться
доказать свою невиновность в суде. На следующий день Армстронг был пожизненно
дисквалифицирован. А в январе 2013 года он признался в употреблении допинга.