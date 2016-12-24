Московское «Динамо» уступило ХК «Сочи»
ХК «Сочи» дома взял верх над московским «Динамо» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Евгений Скачков (дважды), Андре Петерссон, Ренат Мамашев и Павел Падакин, у гостей – Артем Федоров, Максим Карпов и Денис Кокарев.
«Леопарды» занимают девятое место в Западной конференции, бело-голубые в ней - шестые.
28 декабря ХК «Сочи» примет «Спартак», а «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с ЦСКА.
Матч
ХК Сочи - Динамо - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Голы:
Скачков (Костицын), 0:22 (1:0). Петерссон (Костицын, Игнатушкин), 9:08 (2:0 - бол.). Фёдоров (Кашпар), 15:43 (2:1). Карпов (Никулин, Карсумс), 20:06 (2:2). Мамкин (Костицын, Игнатушкин), 31:54 (3:2). Мамашев (Максвелл, О'Делл), 39:30 (4:2 - бол.). Падакин 44:42 (5:2). Кокарев (Подшендялов), 48:20 (5:3).
Место и дата
24 декабря 17:00, Большой, Онлайн-трансляция