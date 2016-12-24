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«Спартак» проиграл «Витязю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак» дома уступил «Витязю» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Ярослав Дыбленко и Сергей Шмелев, у гостей – Алексей Копейкин, Роман Горак (дважды), Александр Панков и Никита Выглазов.

Красно-белые занимают десятое место в Западной конференции, подмосковный клуб идет в ней седьмым.

26 декабря «Спартак» встретится в гостях со «Слованом», а «Витязь» в тот же день сыграет на выезде с «Торпедо».

Матч

Спартак - Витязь - 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Голы:

Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 9:31 (0:1 - бол.). Горак (Ержабек, Аалтонен), 15:34 (0:2 - бол.). Панков (Швец-Роговой), 19:49 (0:3). Дыбленко (Стэплтон, Бердников), 30:45 (1:3). Выглазов (Чернов), 35:06 (1:4). Шмелёв (Лещенко), 47:53 (2:4). Горак (Чернов), 57:42 (2:5 - п.в.).

Место и дата

24 декабря 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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