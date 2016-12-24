Евгения Медведева: Вдох-выдох, забыла обо всем – и с холодной головой все сделала

Чемпионка мира Евгения Медведева, одержавшая победу на чемпионате России в Челябинске, рассказала, что хладнокровие помогло ей чисто исполнить программы и завоевать золотую медаль.

Медведева на этапе «Гран-при» в Париже и финале серии в Марселе допускала ошибки в произвольной программе. В Челябинске чемпионка мира оба проката исполнила чисто, а в произвольном катании впервые сделала каскад из трех тройных прыжков.

«Вдох-выдох, забыла все предыдущее – и с холодной головой все сделала», - раскрыла секрет чистого катания Медведева.

Фигуристка отметила, что новые правила позволили ей сделать каскад из трех тройных прыжков без обнуления целого каскада.

«С нынешнего сезона изменились правила, теперь каскад не обнуляется – просто уходит стоимость третьего тулупа. То есть правила позволяют показывать свое умение. А я же умею делать этот каскад!» - заявила Медведева.

«Я была уверена, что мои тренеры не подозревали о моем намерении сделать каскад из трех тройных прыжков. Поэтому и смеялась так после окончания проката», - добавила фигуристка.

По словам чемпионки мира, план сделал три тройных прыжка в каскаде во время программы у нее был давно. «Но я не думала, что сразу же получится его реализовать. Решала по ходу программы. Почувствовала, что силы есть в ногах — подумала, почему бы не попробовать? Получила хороший опыт – не только в техническом, но и в функциональном плане. Каскад «3-3-3» во второй половине программы – это тяжело. Но я с этим справилась», – заключила Медведева.