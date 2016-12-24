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В чемпионате Китая предлагают ужесточить лимит на легионеров

Источник:  Goal.comКомментарии

Федерация футбола Китая выступила с предложением ужесточить лимит легионеров в чемпионате страны. Предлагается ограничить выступления игроков не из Азии.

Как сообщает Goal.com, на данный момент китайские клубы могут заявлять пятерых легионеров. При этом как минимум один из них должен представлять Азию. Федерация же предлагает, чтобы легионеров было не более четырех, при этом квота на одного азиата сохранилась. Таким меры призваны способствовать развитию местных игроков, а также приводят регламент чемпионата Китая в соответствие с регламентов Лиги чемпионов Азии.

Напомним, что недавно китайский «Шанхай СИПГ» приобрел у «Челси» бразильского полузащитника Оскара.


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