Бесик Зоидзе: Ожидали, что повторный матч с «Тюменью» получится упорным

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе после победы над «Тюменью» в матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу отдал должное характеру своих подопечных.

«Мы ожидали такую упорную игру сегодня. Знали, что будет тяжело, во-первых, потому что у соперника произошло пополнение в составе в виде игроков основы. Во-вторых, конечно, гости хотели реабилитироваться за поражение накануне. Мы к этому готовились. Когда сегодня было трудно, когда мы проигрывали, ни у одного из ребят я не видел потухшие глаза. Все играли с желанием. У нас есть мастерство, чтобы не только реализовывать те моменты, которые мы создаем, но и исправлять тем ошибки, которые совершаем по ходу игры», - приводит официальный сайт «Дины» видео пресс-конференции с участием Бесика Зоидзе.

Игра, прошедшая в субботу в Троицке, завершилась победой «Дины» со счетом 6:4. Голы в составе победителей забили Дмитрий Прудников, Янар Асадов, Сергей Абрамов и Андрей Понкратов, а Эскердинья оформил дубль. У гостей отличились Денис Неведров, Младен Коцич и Артем Антошкин, на счету которого дубль.

Напомним, что накануне «Дина» также добилась победы – 3:0.

Таким образом, «Дина» набрала 38 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице чемпионата России. У «Тюмени» осталось 21 очко. Она идет в середине таблицы.

В следующих матчах чемпионата «Дина» 8 января примет «Газпром-Югру», а «Тюмень» в этот день на выезде сразится с «Ухтой».