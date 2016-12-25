Кака: Возможно, на последний матч года не хватило эмоций
Главный тренер югорского «Газпрома-Югры»
Кака после поражения от «Норильского никеля» в матче чемпионата России выразил
сожаление от результата.
«Сегодня был последний матч в
этом году, очень жалко, что на новогодние праздники уходим с не самым хорошим
настроением, но мы понимаем, что первая половина чемпионата прошла для нас
очень напряженно: участвовали в Кубке УЕФА, Чемпионате мира, и, может, не
хватило эмоций на последний матч, для того чтобы его выиграть. Так бывает,
будем сейчас два дня отдыхать, потом еще 4 дня поработаем, проведём новогодние
праздники, и 3 января начнем готовиться ко второй половине сезона», - приводит
официальный сайт «Газпрома-Югры» слова Кака.
Встреча,
прошедшая в субботу в Люберцах, завершилась победой «Норильского никеля» со
счетом 5:2. По дублю в составе победителей оформили Алексей Филиппов и Ян
Кузенок, а один мяч провел Константин Чащин. У хозяев отличились Данил Давыдов
и Эдер Лима.
Напомним,
что накануне «Газпром-Югра» обыграл «Норильский никель» со счетом 5:2.
Таким
образом, «Норильский никель» набрал 16 очков и закрепился на девятом месте в
турнирной таблице. У «Газпрома-Югры» осталось 33 очка. Этот клуб идет вторым.
В
следующих матчах чемпионата «Газпром-Югра» 8 января в гостях сыграет с «Диной»,
а «Норильский никель» 18 января примет КПРФ.