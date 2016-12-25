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Кака: Возможно, на последний матч года не хватило эмоций

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Главный тренер югорского «Газпрома-Югры» Кака после поражения от «Норильского никеля» в матче чемпионата России выразил сожаление от результата.

«Сегодня был последний матч в этом году, очень жалко, что на новогодние праздники уходим с не самым хорошим настроением, но мы понимаем, что первая половина чемпионата прошла для нас очень напряженно: участвовали в Кубке УЕФА, Чемпионате мира, и, может, не хватило эмоций на последний матч, для того чтобы его выиграть. Так бывает, будем сейчас два дня отдыхать, потом еще 4 дня поработаем, проведём новогодние праздники, и 3 января начнем готовиться ко второй половине сезона», - приводит официальный сайт «Газпрома-Югры» слова Кака.

Встреча, прошедшая в субботу в Люберцах, завершилась победой «Норильского никеля» со счетом 5:2. По дублю в составе победителей оформили Алексей Филиппов и Ян Кузенок, а один мяч провел Константин Чащин. У хозяев отличились Данил Давыдов и Эдер Лима.

Напомним, что накануне «Газпром-Югра» обыграл «Норильский никель» со счетом 5:2.

Таким образом, «Норильский никель» набрал 16 очков и закрепился на девятом месте в турнирной таблице. У «Газпрома-Югры» осталось 33 очка. Этот клуб идет вторым.

В следующих матчах чемпионата «Газпром-Югра» 8 января в гостях сыграет с «Диной», а «Норильский никель» 18 января примет КПРФ.

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