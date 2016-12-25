Жорди Бертомеу: Получит ли Финал четырех Евролиги-2019 Москва? У нас с ней идет хороший диалог
Президент Евролиги Жорди Бертомеу высказал мнение о
перспективах Москвы принять Финал четырех самого престижного клубного турнира
по баскетболу в 2019 году.
«У нас есть целый ряд
кандидатов на 2019 и 2020 год, но с Москвой идет действительно хороший диалог.
Думаю, что в январе, самое позднее – в феврале мы официально назовем место
проведения «Финала четырех» 2019 года», - приводит «Р-Спорт» слова
Бертомеу.
Напомним, сейчас в Евролиге
играют 16 клубов, которые проводят двухкруговой регулярный сезон. Победитель
соревнования определится в «Финале четырех», который пройдет с 19 по 21 мая в
Стамбуле во дворце спорта «Синан Эрдем Даум».
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