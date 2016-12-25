Никита Крюков: Планирую выйти на пик формы в феврале

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Никита Крюков пока продолжает испытывать проблемы со спиной и рассчитывает выйти на пик формы в феврале.

«Вернуться на Кубок мира планирую в январе, но будем смотреть от состояния. Для себя планирую выйти на пик формы в феврале. Ставлю задачу выйти на пик формы, а если ты в состоянии – пройдешь все отборы и так далее», - приводит «Р-Спорт» слова Крюкова.

Крюков из-за проблем со спиной пропустил декабрьские этапы Кубка мира.