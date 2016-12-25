Никита Крюков: Планирую выйти на пик формы в феврале
Олимпийский чемпион в лыжных
гонках Никита Крюков пока продолжает испытывать проблемы со спиной и
рассчитывает выйти на пик формы в феврале.
«Вернуться на Кубок мира
планирую в январе, но будем смотреть от состояния. Для себя планирую выйти на
пик формы в феврале. Ставлю задачу выйти на пик формы, а если ты в состоянии –
пройдешь все отборы и так далее», - приводит «Р-Спорт» слова Крюкова.
Крюков из-за проблем со спиной
пропустил декабрьские этапы Кубка мира.
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