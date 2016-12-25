Александр Бессмертных: На «Тур де Ски» хотелось бы попасть в первую десятку
Российский лыжник Александр
Бессмертных ставит перед собой целью стабильное выступление на многодневке
«Тур де Ски» и попадание в итоговую десятку.
«Готовимся к «Тур де
Ски», и этот старт в Красногорске входит в рамки подготовки к туру.
Конечно, главная цель в этом сезоне – чемпионат мира, а на «Тур де
Ски» хотелось бы в десятку попасть, который год хочется. Для этого
стабильно весь тур хочется пробежать. Все нормально сейчас с формой», -
приводит «Р-Спорт» слова Бессмертных.
Многодневка «Тур де
Ски» пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а
завершится 8 января в Италии.
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