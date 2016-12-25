Александр Бессмертных: На «Тур де Ски» хотелось бы попасть в первую десятку

Российский лыжник Александр Бессмертных ставит перед собой целью стабильное выступление на многодневке «Тур де Ски» и попадание в итоговую десятку.

«Готовимся к «Тур де Ски», и этот старт в Красногорске входит в рамки подготовки к туру. Конечно, главная цель в этом сезоне – чемпионат мира, а на «Тур де Ски» хотелось бы в десятку попасть, который год хочется. Для этого стабильно весь тур хочется пробежать. Все нормально сейчас с формой», - приводит «Р-Спорт» слова Бессмертных.

Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.