«Манчестер Юнайтед» предложит Ибрагимовичу войти в тренерский штаб
Английский «Манчестер Юнайтед»
собирается предложить своему лидеру - шведскому нападающему Златану
Ибрагимовичу войти в тренерский штаб команды, сообщает Daily Star.
Руководство «МЮ» хочет сделать
предложение Ибрагимовичу о переходе в тренерский штаб Моуринью, когда форвард
решит завершить игровую карьеру. Сам шведский форвард также хочет быть тренером
и намерен использовать шанс набраться опыта под руководством Моуринью.
Напомним, что Ибрагимович
перешел в «МЮ» летом этого года, подписав контракт на один год с возможностью
продления еще на один. За это время он провел в составе манкунианцев 25 игр и
забил 16 мячей. В ноябре главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сообщил, что клуб
активирует опцию продления договора с 35-летним форвардом.
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