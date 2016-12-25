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«Манчестер Юнайтед» предложит Ибрагимовичу войти в тренерский штаб

Источник:  Daily StarКомментарии

Английский «Манчестер Юнайтед» собирается предложить своему лидеру - шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу войти в тренерский штаб команды, сообщает Daily Star.

Руководство «МЮ» хочет сделать предложение Ибрагимовичу о переходе в тренерский штаб Моуринью, когда форвард решит завершить игровую карьеру. Сам шведский форвард также хочет быть тренером и намерен использовать шанс набраться опыта под руководством Моуринью.

Напомним, что Ибрагимович перешел в «МЮ» летом этого года, подписав контракт на один год с возможностью продления еще на один. За это время он провел в составе манкунианцев 25 игр и забил 16 мячей. В ноябре главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сообщил, что клуб активирует опцию продления договора с 35-летним форвардом.

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