«Манчестер Юнайтед» предложит Ибрагимовичу войти в тренерский штаб

Английский «Манчестер Юнайтед» собирается предложить своему лидеру - шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу войти в тренерский штаб команды, сообщает Daily Star.

Руководство «МЮ» хочет сделать предложение Ибрагимовичу о переходе в тренерский штаб Моуринью, когда форвард решит завершить игровую карьеру. Сам шведский форвард также хочет быть тренером и намерен использовать шанс набраться опыта под руководством Моуринью.

Напомним, что Ибрагимович перешел в «МЮ» летом этого года, подписав контракт на один год с возможностью продления еще на один. За это время он провел в составе манкунианцев 25 игр и забил 16 мячей. В ноябре главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сообщил, что клуб активирует опцию продления договора с 35-летним форвардом.