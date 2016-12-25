Карпухин вернулся в «Автодор»
Защитник Александр Карпухин
подписал контракт с «Автодором», сообщает официальный сайт саратовской команды.
«Рад подписанию контракта
с «Автодором». Приятно вернуться в команду, цвета которой защищал на
протяжении пяти лет, в хорошо знакомый город, где прошел период моего
взросления. Саратов стал для меня уже как родной. Здесь осталось много хороших
друзей и знакомых. Очень хочу помочь «Автодору» выйти в плей-офф
Единой лиги ВТБ и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов», - приводит «Р-Спорт»
слова Карпухина.
Соглашение рассчитано до конца
текущего сезона.
Ранее 26-летний Карпухин уже
выступал за «Автодор» - в 2006-2010 и 2013 годах.
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