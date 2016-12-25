Карпухин вернулся в «Автодор»

Защитник Александр Карпухин подписал контракт с «Автодором», сообщает официальный сайт саратовской команды.

«Рад подписанию контракта с «Автодором». Приятно вернуться в команду, цвета которой защищал на протяжении пяти лет, в хорошо знакомый город, где прошел период моего взросления. Саратов стал для меня уже как родной. Здесь осталось много хороших друзей и знакомых. Очень хочу помочь «Автодору» выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов», - приводит «Р-Спорт» слова Карпухина.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее 26-летний Карпухин уже выступал за «Автодор» - в 2006-2010 и 2013 годах.