Российские гандболисты вместо Рождественского турнира сыграют спарринги с белорусами

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов сообщил, что очередной Рождественский турнир четырех команд по гандболу в Москве в этот раз не состоится, вместо него национальная команда сыграет два товарищеских матча с командой Белоруссии.

«В этот раз Рождественского турнира в Москве не будет, так как все соперники вежливо отказались. Чемпионат мира в этот раз начинается 11 января, соперники решили готовиться дома и не тратить 2-3 дня на перелеты. Поэтому вместо Рождественского турнира мы 6 и 7 января сыграем со сборной Белоруссии», - приводит «Р-Спорт» слова Торгованова.

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 во Франции планировала сыграть на Рождественском турнире, который должен был состояться ориентировочно 7-9 января. Чемпионат мира пройдет 11-29 января.