Российские гандболисты вместо Рождественского турнира сыграют спарринги с белорусами
Главный тренер мужской сборной
России по гандболу Дмитрий Торгованов сообщил, что очередной Рождественский
турнир четырех команд по гандболу в Москве в этот раз не состоится, вместо него
национальная команда сыграет два товарищеских матча с командой Белоруссии.
«В этот раз
Рождественского турнира в Москве не будет, так как все соперники вежливо
отказались. Чемпионат мира в этот раз начинается 11 января, соперники решили
готовиться дома и не тратить 2-3 дня на перелеты. Поэтому вместо
Рождественского турнира мы 6 и 7 января сыграем со сборной Белоруссии», -
приводит «Р-Спорт» слова Торгованова.
Сборная России в рамках
подготовки к чемпионату мира-2017 во Франции планировала сыграть на
Рождественском турнире, который должен был состояться ориентировочно 7-9 января.
Чемпионат мира пройдет 11-29 января.