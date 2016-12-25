«Лада» обыграла «Луч» и догнала лидирующий «Ростов-Дон»
Гандболистки тольяттинской «Лады»
обыграли на выезде столичный «Луч» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Москве в
субботу, завершилась со счетом 34:24 в пользу гостей. В их составе 10 мячей забросила
Дарья Самохина.
В другом матче дня «Астраханочка»
на своей площадке обыграла «Ставрополье-СКФУ» со счетом 35:30.
Таким образом, «Лада» набрала
18 очков и догнала в турнирной таблице лидирующий «Ростов-Дон», сыгравший на
матч меньше. У «Астраханочки» стало 16 очков она закрепилась на третьем месте.
У «Ставрополье» осталось восемь очков, а у «Луча» - пять.
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