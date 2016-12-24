Сергей Шишкарев: Задача на мировое первенство-2017 - выход в полуфинал

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, какая задача поставлена перед российской мужской сборной на чемпионате мира, который пройдет с 11 по 29 января 2017 года во Франции.

«У мужской сборной России нет права выступить так же, как два года назад на чемпионате мира в Катаре. Задача на мировое первенство-2017 - выход в полуфинал, задача-максимум - место в призовой тройке», - приводит слова Шишкарева официальный сайт федерации.

На групповом этапе россияне встретятся с японцами, французами, поляками, бразильцами и норвежцами.