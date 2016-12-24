Форвард «Спартака» Воронин подрался с защитником «Витязя» Романовым (видео)
Нападающий «Спартака»
Артем Воронин подрался с защитником «Витязя» (2:5) Станиславом Романовым в
матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккеисты устроили драку на 45-й минуте матча при счете 4:1 в пользу подольской команды. Оба спортсмена получили по пять минут штрафа.
Напомним, у хозяев льда отличились Ярослав Дыбленко и Сергей Шмелев, у гостей – Алексей Копейкин, Роман Горак (дважды), Александр Панков и Никита Выглазов. Красно-белые занимают десятое место в Западной конференции, подмосковный клуб идет в ней девятым.
Матч
Спартак - Витязь - 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Голы:
Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 9:31 (0:1 - бол.). Горак (Ержабек, Аалтонен), 15:34 (0:2 - бол.). Панков (Швец-Роговой), 19:49 (0:3). Дыбленко (Стэплтон, Бердников), 30:45 (1:3). Выглазов (Чернов), 35:06 (1:4). Шмелёв (Лещенко), 47:53 (2:4). Горак (Чернов), 57:42 (2:5 - п.в.).
Место и дата
24 декабря 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция