Форвард «Спартака» Воронин подрался с защитником «Витязя» Романовым (видео)

Нападающий «Спартака» Артем Воронин подрался с защитником «Витязя» (2:5) Станиславом Романовым в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты устроили драку на 45-й минуте матча при счете 4:1 в пользу подольской команды. Оба спортсмена получили по пять минут штрафа.

Напомним, у хозяев льда отличились Ярослав Дыбленко и Сергей Шмелев, у гостей – Алексей Копейкин, Роман Горак (дважды), Александр Панков и Никита Выглазов. Красно-белые занимают десятое место в Западной конференции, подмосковный клуб идет в ней девятым.