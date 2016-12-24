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Жозе Моуринью: Французы должны быть рады уходу Ибрагимовича, потому что при нем побеждал только ПСЖ

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что французские болельщики должны быть рады уходу из «ПСЖ» нападающего Златана Ибрагимовича. Напомним, что сейчас шведский форвард выступает именно за «МЮ».

«Я думаю, что люди во Франции должны быть рады, что Ибрагимович ушел. По крайней мере, теперь у вас есть чемпионат. Когда был Златан, у вас не было чемпионата. Был только Париж, Париж, Париж. Чемпионат, Кубок, Кубок Лиги, Суперкубок – они выигрывали все. А теперь у вас есть чемпионат.

Теперь у вас есть чемпионат, который я смотрю. Там есть «Ницца» с Балотелли, «Монако» моего друга Леонарду Жардима и «ПСЖ». Благодаря уходу Ибрагимовича теперь я смотрю Лигу 1», - цитирует Моуринью Goal.com.

В составе «ПСЖ» Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Кубок Франции, трижды – Кубок лиги и Суперкубок Франции.

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