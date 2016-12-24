Китайский клуб предложил семь миллионов евро за форварда «Олимпиакоса» Идейе

Нигерийским нападающим «Олимпиакоса» Брауном Идейе интересуется один из клубов чемпионата Китая. Сам клуб не называется.

Как сообщает soccernet.com.ng, греческий клуб такая сумма не устраивает. Они хотят получить за игрока не менее десяти миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний Браун Идейе провел 20 матчей за «Олимпиакос» и забил 11 мячей при трех голевых передачах.