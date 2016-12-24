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Вячеслав Буцаев: Здорово, что команда смогла показать волю и характер

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своих подопечных над московским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Прежде всего ребят и болельщиков хотел бы поздравить с победой. Это действительно тяжелый матч: хороший соперник, хорошая мотивация. Нелегко нам давались последние несколько игр, понятно, что психологически где-то ребята были перенапряжены. Но здорово, что команда смогла сегодня собраться, показать волю и характер и переломить неудачную тенденцию», - сказал Буцаев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Евгений Скачков (дважды), Андре Петерссон, Ренат Мамашев и Павел Падакин, у гостей – Артем Федоров, Максим Карпов и Денис Кокарев. «Леопарды» занимают девятое место в Западной конференции, бело-голубые в ней - шестые.

Матч

ХК Сочи - Динамо - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы:

Скачков (Костицын), 0:22 (1:0). Петерссон (Костицын, Игнатушкин), 9:08 (2:0 - бол.). Фёдоров (Кашпар), 15:43 (2:1). Карпов (Никулин, Карсумс), 20:06 (2:2). Мамкин (Костицын, Игнатушкин), 31:54 (3:2). Мамашев (Максвелл, О'Делл), 39:30 (4:2 - бол.). Падакин 44:42 (5:2). Кокарев (Подшендялов), 48:20 (5:3).

Место и дата

24 декабря 17:00, Большой, Онлайн-трансляция

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