Вячеслав Буцаев: Здорово, что команда смогла показать волю и характер

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своих подопечных над московским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Прежде всего ребят и болельщиков хотел бы поздравить с победой. Это действительно тяжелый матч: хороший соперник, хорошая мотивация. Нелегко нам давались последние несколько игр, понятно, что психологически где-то ребята были перенапряжены. Но здорово, что команда смогла сегодня собраться, показать волю и характер и переломить неудачную тенденцию», - сказал Буцаев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Евгений Скачков (дважды), Андре Петерссон, Ренат Мамашев и Павел Падакин, у гостей – Артем Федоров, Максим Карпов и Денис Кокарев. «Леопарды» занимают девятое место в Западной конференции, бело-голубые в ней - шестые.