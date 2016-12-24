Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 1 БАмур
Хоккей  ХК Сочи5 : 3Динамо Москва
Хоккей  Спартак2 : 5Витязь
Хоккей  Торпедо1 : 3Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Дина» обыграла «Тюмень» и лидирует в Суперлиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня завершились очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги. Вашему вниманию их результаты.

«Синара» - «Сибиряк» - 2:2

«Прогресс» - «Динамо» - 2:2

«Дина» - «Тюмень» - 6:4

«Ухта» - «Новая Генерация» - 1:3

«Газпром-Югра» - «Норильский Никель» - 2:5

Лидирует в чемпионате «Дина», имеющая в активе 38 очков. Второй идет «Газпром-Югра», у которой на один матч больше и 33 очка. На третьем месте «Сибиряк» - 32 очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Газпром-Югра» обыграл «Норильский никель»Югорская «Газпром-Югра» на домашнем паркете нанесла поражение «Норильскому никелю» в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.«Дина» дома уверенно обыграла «Тюмень»Московская «Дина» на домашнем паркете нанесла поражение «Тюмени» в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.Ирина Великанова: Очень довольна своим дебютом в СуперлигеИрина Великанова, судья категории ФИФА, стала первой женщиной-арбитром, получившей допуск к работе на матчах российской мини-футбольной Суперлиги, войдя в состав судейской бригады матчей 10-го тура «Динамо»- «Ухта». Она поделилась своими впечатлениями после дебюта.Подмосковное «Динамо» обыграло «Ухту»Подмосковное «Динамо» во втором матче десятого тура чемпионата России по мини-футболу обыграло «Ухту».«Газпром-Югра» дома разгромил КПРФ«Газпром-Югра» из Югорска в домашнем матче десятого тура чемпионата России обыграл московский КПРФ.«Синара» обыграла «Прогресс», «Динамо» разгромило «Ухту»В пятницу прошли два матча регулярного чемпионата российской мини-футбольной суперлиги. «Синара» обыграла «Прогресс», а московское «Динамо» крупно обыграло «Ухту».«Тюмень» в гостях проиграла КПРФМосковский клуб КПРФ в домашнем матче девятого тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Тюмень».«Синара» уступила КПРФ, «Дина» разгромила «Прогресс»Состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Во вторых матчах шестого тура победы одержали КПРФ и «Дина».«Синара» дома проиграла КПРФ«Синара» из Екатеринбурга в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу проиграла столичному клубу КПРФ.«Дина» не смогла обыграть «Прогресс»Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с московской «Диной» в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.«Сибиряк» обыграл «Ухту», «Новая Генерация» уступила КПРФСегодня состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Победы в них одержали «Сибиряк» и КПРФ.«Синара» и «Дина» сыграли вничью«Синара» из Екатеринбурга и «Дина» из Москвы сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.Фернандиньо: Матч с «Норильским Никелем» будет настоящейНападающий «Динамо» Фернандиньо поделился ожиданиями о предстоящем матче восьмого тура Суперлиги с «Норильским никелем». Эта игра пройдет 16 ноября в Щелково.Хет-трик Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Новой генерацией»«Гапзпром-Югра» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Новую генерацию».Темур Алекберов: У «Динамо» сейчас сложный периодГлавный тренер подмосковного «Динамо» Темур Алекберов после поражения своей команды от «Газпрома-Югры» во втором матче шестого тура чемпионата России посетовал на кадровые проблемы.Кака: Первый тайм против «Динамо» отыграли просто ужасноГлавный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» во втором матче шестого тура чемпионата России выразил недовольство от игры подопечных в первом тайме.Кака: Победа над «Динамо» - полностью заслуга футболистовГлавный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России похвалил своих подопечных за дисциплинированную игру.Подмосковное «Динамо» уступило «Газпрому-Югре»Подмосковное «Динамо» проиграло на своей площадке «Газпрому-Югре» из Югорска в матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.Дубль Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Прогрессом»«Газпром-Югра» в перенесенном матче третьего тура чемпионата России обыграл «Прогресс» из Глазова.«КПРФ» дома обыграл «Ухту»Московский «КПРФ» нанес поражение «Ухте» в перенесенном матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу.

Дина
Динакалендарьстатистика
Суперлига
Суперлигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости