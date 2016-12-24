«Дина» обыграла «Тюмень» и лидирует в Суперлиге
Сегодня завершились очередные матчи регулярного
чемпионата российской Суперлиги. Вашему вниманию их результаты.
«Синара» - «Сибиряк» - 2:2
«Прогресс» - «Динамо» - 2:2
«Дина» - «Тюмень» - 6:4
«Ухта» - «Новая Генерация» - 1:3
«Газпром-Югра» - «Норильский Никель» - 2:5
Лидирует в чемпионате «Дина», имеющая в активе
38 очков. Второй идет «Газпром-Югра», у которой на один матч больше и 33 очка.
На третьем месте «Сибиряк» - 32 очка.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически