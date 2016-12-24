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Сергей Орешкин: Много ошибок, много опять незабитых голов

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение своих подопечных от «Сочи» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сочи» с победой. Два периода не выполнили установку, результат на табло вы видели. Третий период уже, конечно, поменяли, но до конца, естественно, не смогли дожать. Много ошибок, много опять незабитых голов. Были моменты, но в таких играх нужно уже с кровью, а у нас это не получилось», - сказал Орешкин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Евгений Скачков (дважды), Андре Петерссон, Ренат Мамашев и Павел Падакин, у гостей – Артем Федоров, Максим Карпов и Денис Кокарев. «Леопарды» занимают девятое место в Западной конференции, бело-голубые в ней - шестые.

Матч

ХК Сочи - Динамо - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы:

Скачков (Костицын), 0:22 (1:0). Петерссон (Костицын, Игнатушкин), 9:08 (2:0 - бол.). Фёдоров (Кашпар), 15:43 (2:1). Карпов (Никулин, Карсумс), 20:06 (2:2). Мамкин (Костицын, Игнатушкин), 31:54 (3:2). Мамашев (Максвелл, О'Делл), 39:30 (4:2 - бол.). Падакин 44:42 (5:2). Кокарев (Подшендялов), 48:20 (5:3).

Место и дата

24 декабря 17:00, Большой, Онлайн-трансляция

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