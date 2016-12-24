Габбьядини близок к переходу в «Эвертон» за 20 миллионов евро
Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини близок к
переходу в «Эвертон». Об этом в своем твиттере сообщил итальянский журналист
Танкреди Палмери.
Сообщается, что сумма трансфера составит 20
миллионов евро. Ранее президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис
заявил, что форвард покинет клуб.
В текущем сезоне 25-летний Маноло Габбьядини
провел 17 матчей за «Наполи» и забил три мяча.
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