Габбьядини близок к переходу в «Эвертон» за 20 миллионов евро

Жозе Моуринью: Французы должны быть рады уходу Ибрагимовича, потому что при нем побеждал только ПСЖ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что французские болельщики должны быть рады уходу из «ПСЖ» нападающего Златана Ибрагимовича. Напомним, что сейчас шведский форвард выступает именно за «МЮ».